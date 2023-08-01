В Пензенской области стартовала уборочная кампания

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко держит вопросы уборочной на постоянном контроле:

«Делайте сводку ежедневно, чтобы я видел ход процесса», – сказал глава региона на совещании в правительстве. Он предупредил, что во время рабочих поездок по районам Пензенской области будет заезжать на сельхозпредприятия, чтобы лично оценить ситуацию.

Поля «Раздолья» находятся в Пензенском районе. Уборочная здесь в самом разгаре. В нынешнем году аграрии рассчитывают на высокую урожайность по овощам: картошке, капусте, свекле, картошке, луку.

«Уборку картофеля в нынешнем году удалось начать раньше срока. Мы использовали ранние сорта, усовершенствовали технологию возделывания – вводим современные инновации каждый год», - сказал руководитель «Раздолья» Евгений Осьминин.

Свежий картофель и капуста уже поступили на прилавки магазинов, в том числе региональной сети «Караван» и «Скидкино». Обычно в это время сети реализуют овощи из южных регионов России или стран, где тепло основную часть года. Применение новых технологий позволили доставлять продукцию с пензенских полей, что сыграло положительную роль для потребителей. По данным Пензастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в Сурском крае ниже, чем в прошлом году.

Помимо овощной группы в «Раздолье» занимаются зерновыми. По озимым ожидают рекордный результат. На данный момент урожайность составляет 50 центнеров с гектара.

Агрофирма «Раздолье» работает для жителей Пензенской области с 2013 года. В прошлом году посевные площади удалось увеличить на 54%. «Раздолье» - это не только овощеводство и растениеводство, но и уникальный завод по производству крахмала, рассчитанный на переработку 100 тонн картофеля в сутки. На территории построены овощехранилища, в которых продукция сохраняет свежесть круглый год. Здесь же овощи фасуют и доставляют на прилавки магазинов.