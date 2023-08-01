За удар сотрудника ДПС Мордовии житель Татарстана полтора года проведет в колонии-поселении

По информации пресс-службы СК региона, когда полицейский вышел из служебного автомобиля, недовольный его законными действиями водитель ударил представителя власти.

Доказательства, собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.