В Пензенской области объявлен дополнительный период сдачи ГИА-2023

По информации Минобра региона, очередная попытка пройти аттестацию предоставляется выпускникам в следующие сроки:

• 4 сентября – математика;

• 7 сентября – русский язык;

• 12 сентября – история, биология, физика, география;

• 15 сентября – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, иностранные языки.

Резервные дни

• 19 сентября – русский язык;

• 20 сентября – математика;

• 21 сентября – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

• 22 сентября – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

• 23 сентября – по всем учебным предметам.

Дополнительный период государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, не прошедших ГИА по обязательным учебным предметам в основной период, состоится в следующие сроки:

• 6 сентября – русский язык;

• 12 сентября – математика (базовый уровень).

Резервный день

• 19 сентября – русский язык, математика (базовый уровень).

Заявления на участие подаются обучающимися или их родителями (законными представителями) в образовательные организации не позднее чем за две недели до начала указанного периода.