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НовостиОбщество1 августа 2023 7:59

Олег Мельниченко сообщил подробности о ликвидации последствий урагана в Никольском районе

Об оперативной ситуации с ходом ремонтных работ он рассказал в Telegram
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Telegram Олега Мельниченко

Фото: Telegram Олега Мельниченко

По данным на 18 часов 31 июля, энергоснабжение получили 70 процентов домовладений Никольска, восстановлена подача электричества в селах Лопуховка, Базарная Кеньша, Старая Селя. К 10 часам 1 августа планировалось этот показатель довести до 100 процентов.

Самая тяжелая ситуация была по домам N43 и N35 на улице Белинского в Никольске. И тем не менее электроснабжение квартир уже восстановлено, 1 августа должны дать газ.

Продолжается работа по распиловке и уборке упавших деревьев.

Представители регионального Фонда капремонта в понедельник работали в Никольске. Решается вопрос по ремонту многоквартирных домов, пострадавших от разгула стихии.

Ситуацию в Никольске губернатор держит на личном контроле.