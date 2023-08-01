Олег Мельниченко сообщил подробности о ликвидации последствий урагана в Никольском районе

Фото: Telegram Олега Мельниченко

По данным на 18 часов 31 июля, энергоснабжение получили 70 процентов домовладений Никольска, восстановлена подача электричества в селах Лопуховка, Базарная Кеньша, Старая Селя. К 10 часам 1 августа планировалось этот показатель довести до 100 процентов.

Самая тяжелая ситуация была по домам N43 и N35 на улице Белинского в Никольске. И тем не менее электроснабжение квартир уже восстановлено, 1 августа должны дать газ.

Продолжается работа по распиловке и уборке упавших деревьев.

Представители регионального Фонда капремонта в понедельник работали в Никольске. Решается вопрос по ремонту многоквартирных домов, пострадавших от разгула стихии.

Ситуацию в Никольске губернатор держит на личном контроле.