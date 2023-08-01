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НовостиПроисшествия1 августа 2023 7:34

В Пензенской области мужчина приговорен к условному сроку наказания

43-летний иностранец в апреле текущего года предъявил полицейским фальшивое удостоверение водителя
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Позднее 2 мая он покушался на дачу взятки инспектору ДПС в 30 тысяч рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту использования заведомо поддельного документа.

От вознаграждения полицейский отказался, противоправные действия мужчины были пресечены.

Вину в совершении инкриминируемых деяний подсудимый признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.