Только за один день на перекрестках Саранска могли столкнуться более 40 автомобилей

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Периодически полезно выполнять работу над ошибками по этой теме и многим другим водителям, поскольку несоблюдение очередности проезда перекрестков, в том числе и с круговым движением - это одна из наиболее частых причин ДТП.

За один день 28 июля в ходе проведенного сотрудниками Госавтоинспекции республики оперативно-профилактического мероприятия «Перекресток» выявлено более 40 нарушителей правил проезда перекрестков.

За 6 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 66 ДТП данной категории, в которых 5 человек погибли и 90 получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что проезд перекрестков, как регулируемых, так и нерегулируемых, требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.

Помните, что при приближении к перекрестку необходимо снизить скорость, однако делать это необходимо постепенно, так как резкое торможение может стать неожиданным для других водителей и спровоцировать ДТП.

При подъезде к перекресткам с ограниченной видимостью будьте особо внимательным и осторожным.

Выбирайте такую скорость движения, которая позволит вам в случае неожиданного появления опасности остановить автомобиль.

Госавтоинспекция также напоминает, что заезжать на перекресток с круговым движением можно с любого ряда, а выезд следует осуществлять только с крайней правой полосы.