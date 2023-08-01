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НовостиПроисшествия1 августа 2023 5:47

В Пензенской области две женщины стали очередными жертвами мошенничества

Якобы опережая злоумышленников, жительница Чаадаевки оформила на себя кредиты и перечислила 730 тысяч на неизвестные счета, чуть ранее подобный маршрут прошла ее коллега по несчастью из Пензы
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального УМВД

Фото: Пресс-служба регионального УМВД

Она также неизвестно кому перечислила взятые в кредит 690 тысяч рублей.

Не удивлюсь, если и в том и в другом случае водил женщин за нос один и тот же злоумышленник, назвавшийся одной сотрудником ЦБ, а другой правоохранителем.

Как информирует пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Объединяет две истории и другое.

Ни одна из пострадавших женщин самостоятельно и досконально не перепроверила поступившую от мошенников информацию.

А, перегоняя через банкоматы на неизвестные счета без малого полтора млн рублей, они даже не задумывались – не танцуют ли под дудку работающего против россиян вражеского подразделения мошенников?