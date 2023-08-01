В Пензенской области две женщины стали очередными жертвами мошенничества

Фото: Пресс-служба регионального УМВД

Она также неизвестно кому перечислила взятые в кредит 690 тысяч рублей.

Не удивлюсь, если и в том и в другом случае водил женщин за нос один и тот же злоумышленник, назвавшийся одной сотрудником ЦБ, а другой правоохранителем.

Как информирует пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Объединяет две истории и другое.

Ни одна из пострадавших женщин самостоятельно и досконально не перепроверила поступившую от мошенников информацию.

А, перегоняя через банкоматы на неизвестные счета без малого полтора млн рублей, они даже не задумывались – не танцуют ли под дудку работающего против россиян вражеского подразделения мошенников?