Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 15:04

Владимир Вдонин посетил с рабочим визитом Спасский район

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области посетил несколько объектов
Источник:kp.ru

Совместно с первым заместителем главы местной администрации Спасского района Александром Никулкиным осмотрели объекты социальной сферы села Дубровки.

В рамках капитального ремонта учреждения культуры в филиале Культурно-досугового центра завершены работы по установке света и оформлению сцены. Поступило музыкальное оборудование и завезена мебель.

В средней школе народный избранник оценил ход восстановительных работ в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». В настоящее время в здании завершаются работы по монтажу навесных потолков и окраске стен в классных комнатах первого этажа, идет укладка напольной плитки. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.