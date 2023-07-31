Владимир Вдонин посетил с рабочим визитом Спасский район

Совместно с первым заместителем главы местной администрации Спасского района Александром Никулкиным осмотрели объекты социальной сферы села Дубровки.

В рамках капитального ремонта учреждения культуры в филиале Культурно-досугового центра завершены работы по установке света и оформлению сцены. Поступило музыкальное оборудование и завезена мебель.

В средней школе народный избранник оценил ход восстановительных работ в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». В настоящее время в здании завершаются работы по монтажу навесных потолков и окраске стен в классных комнатах первого этажа, идет укладка напольной плитки. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.