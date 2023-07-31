Суд обязал жителя Пензенской области, незаконно ловившего рыбу, уничтожить сеть

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранее несудимый 32-летний житель Сосновоборского района предстал перед судом за незаконную ловлю рыбы и был признан виновным. Как было установлено в ходе расследования, 24 апреля на Сурском водохранилище в окрестностях Старой Яксарки мужчина с помощью сети выловил 47 лещей.

Свои действия с применением запрещенного орудия лова он совершил в период нереста, чем причинил ущерб, оцененный в 47 тысяч рублей. Нарушение было выявлено в ходе рейда сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Суд обязал рыбака уничтожить незаконное орудие лова. Кроме того, ему назначено 120 часов обязательных работ. Суд также удовлетворил иск прокурора района о взыскании ущерба в размере 30 тысяч рублей.