Житель Кузнецка обвиняется в причинении смерти знакомому

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как установило следствие, в ночь с 29 на 30 июня 33-летний житель Кузнецка и его 60-летний знакомый распивали спиртное. Старший из мужчин пожаловался, что никак не может найти себе помощников на работе. По неизвестной причине эта тема вызвала у хозяина квартиры агрессию: тот начал избивать знакомого и душить его, прижимая к двери, а после выгнал.

Спустя некоторое время пострадавший обратился к врачам. 10 июля он скончался в больнице от тупой травмы груди.

33-летний мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда его заключили под стражу.

Расследование продолжается.