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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:08

Житель Кузнецка обвиняется в причинении смерти знакомому

Тот скончался в больнице спустя полторы недели после их конфликта
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как установило следствие, в ночь с 29 на 30 июня 33-летний житель Кузнецка и его 60-летний знакомый распивали спиртное. Старший из мужчин пожаловался, что никак не может найти себе помощников на работе. По неизвестной причине эта тема вызвала у хозяина квартиры агрессию: тот начал избивать знакомого и душить его, прижимая к двери, а после выгнал.

Спустя некоторое время пострадавший обратился к врачам. 10 июля он скончался в больнице от тупой травмы груди.

33-летний мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда его заключили под стражу.

Расследование продолжается.