Вадим Супиков оценил ход строительства спортивной площадки по проекту «Газпром – детям»

Спикер регионального парламента осмотрел строящийся объект и с удовлетворением отметил, что работы выполняются в срок и с надлежащим качеством. Строители уже выровняли площадку, выкопали и уложили дренаж, утрамбовали песок, щебень, выкопали траншея под укладку электрического кабеля.

В 2023 году Пензенская область вошла в число участников социальной программы «Газпром – детям», по которой осуществляется строительство спортивных объектов в субъектах России. По инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в рамках проекта в этом году в городской и сельской местности появятся 40 физкультурно-оздоровительных сооружений.

Стоимость каждого - около 20 миллионов рублей. Наш регион получил самое большое финансирование на модернизацию школьных спортплощадок. Будет построено 22 многофункциональных объекта на базе хоккейных коробок и 18 - без хоккейных бортов.

В Пензе программа «Газпром–детям» в 2023 году реализуется на территории 8 общеобразовательных учреждений: школ №9, №11, №12, №20, №47, №56, №67 и №77.