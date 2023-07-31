Депутат Олег Кочетков провел прием граждан

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Директор школы №18 Яна Куприна сообщила, что педагогов и родителей учащихся беспокоит проблема с забитой канализацией на территории учреждения образования. Из-за этого в кабинетах иногда возникает неприятный запах – особенно после дождей.

Парламентарий пообещал оказать необходимую помощь.

В ходе диалога с избирателями также были обсуждены действия управляющей компании, в результате которых пострадало имущество жительницы Ленинского района города Пензы.

Кроме того, прозвучало предложение о сотрудничестве по формированию общественной политики в сфере экологии и культуры.