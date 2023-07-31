Следователи СК Мордовия напоминают взрослым о безопасности детей у водоемов

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Но одно уже ясно сейчас – в реку Мокша возле поселка Красная Пресня мальчишка зашел, когда рядом не было взрослых.

Следователи обязательно установят, а чем именно занимались в это время родители или его законные представители. Научили ли они плавать малыша перед его походом на реку?

Как отмечает пресс-служба СК региона, купался погибший в компании сверстников в месте, не оборудованном для купания.

По факту его гибели в реке Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка. С целью установления точной причины смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление по Республике Мордовия напоминает родителям и законным представителям о необходимости разъяснения детям и подросткам правил поведения на водоемах и последствий их нарушения.

Научите детей при нахождении в воде соблюдать меры безопасности, не разрешайте купаться в необорудованных местах и в отсутствие взрослых.

Даже при совместном нахождении с детьми у водоемов не оставляйте их без присмотра. Это поможет предотвратить несчастные случаи.