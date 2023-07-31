Полицейские Саранска просят о помощи

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

ОП №4 УМВД России по го Саранск устанавливается местонахождение без вести пропавшего уроженца г. Саранск Николаева Геннадия Николаевича, 1960 года рождения.

Утром 28 октября 2017 года он ушел из дома и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.

Приметы: на вид 60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые, носит усы.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: болоньевая куртка камуфлированная, брюки черного цвета, вязанная шапка черного цвета, ботинки черного цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении Николаева, просим сообщить по телефонам: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 02.