В Кузнецке задержаны подозреваемые в хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты

Сотрудники отдела по борьбе с организованными преступными группами УМВД России по Пензенской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства в городе Кузнецке задержали четверых местных жителей, подозреваемых в причинении имущественного ущерба организации.

По информации пресс-службы УМВД региона, в 5 гаражах на территории города злоумышленники установили оборудование для майнинга криптовалюты. Для снижения показателей потреблённого объёма электроэнергии они использовали модифицированные приборы учёта.

С января 2022 по май 2023 года устройства задержанных незаконно потребили более 243 тысяч кВт/ч. Сумма ущерба, причинённого ресурсоснабжающей организации, превысила 250 тысяч рублей.

Во время обысков гаражей и мест проживания подозреваемых стражи правопорядка изъяли 19 устройств для майнинга, 12 счётчиков учёта электроэнергии и микросхемы для модифицирования приборов учёта.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им предъявлено обвинение.