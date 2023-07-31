В Пензенской области необычную диету на шесть лет выбрал для себя житель села Суворово

После обращения в полицию хозяина холодильника подозрение сотрудников уголовного розыска пало на проживающего по соседству с ним ранее судимого односельчанина 1994 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что украденные продукты употребил.

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, полицейскими было установлено, что в дом сосед проник через проем во фронтоне крыши.

По факту хищения продуктов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.