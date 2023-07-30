В домах 40% жителей Никольска дали свет

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как сообщил в своих социальных сетях губернатор Олег Мельниченко, в Никольске продолжают восстанавливать поврежденные линии передач. На 14:00 свет дали в домах восьми тысяч жителей.

- Газовщики запустили все хозяйствующие субъекты, вернуть газоснабжение частным домовладениям планируется во второй половине дня, - отметил губернатор.

Водоснабжение восстановлено по всему Никольску.

- Первые результаты обследования домовладений показали, что повреждены крыши 28 многоквартирных домов и 170 частных. Их жители должны знать, что одних в беде их не бросят. Работа продолжается, - заверил глава региона.