17-летний житель Сердобска утонул в Пензенском районе

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

По предварительным данным, вечером 29 июля подросток пришел на пляж в Засечном в компании друзей. В какой-то момент юноша ушел купаться.

Спустя некоторое время его друзья заметили, что он так и не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому компания обратилась в правоохранительные органы.

Сегодня тело парня достали из воды водолазы. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту организована проверка.