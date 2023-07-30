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НовостиПроисшествия30 июля 2023 12:37

17-летний житель Сердобска утонул в Пензенском районе

Обстоятельства гибели юноши в районе пляжа в Засечном выясняет следствие
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

По предварительным данным, вечером 29 июля подросток пришел на пляж в Засечном в компании друзей. В какой-то момент юноша ушел купаться.

Спустя некоторое время его друзья заметили, что он так и не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому компания обратилась в правоохранительные органы.

Сегодня тело парня достали из воды водолазы. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту организована проверка.