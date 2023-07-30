Осенью в Пензе заработает еще один IT-Куб

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Как сообщил заместитель начальника Управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Михаил Хромов, это будет уже четвертый IT-Куб в регионе.

- Он будет открыт в рамках нацпроекта «Образование». Данные центры нацелены на ускоренное получение навыков в сфере информационных технологий, а также являются эффективным механизмом для профориентации детей, - подчеркнул он.

Для нового IT-Куба были закуплены ноутбуки, интерактивные доски и другое оборудование стоимостью 20 миллионов рублей. Все оборудование уже доставлено в школу.

Директор средней школы №65 Элина Маткова рассказала, что в рамках их IT-Куба будет открыт также шахматный клуб:

- Так как шахматы сегодня - это еще и информационные технологии, - подчеркнула Элина Маткова.