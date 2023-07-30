В Пензенской области отметят День зарождения стеклоделия

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Каждый год в этот день в учреждении отмечается День зарождения стеклоделия на Никольской земле. Именно 3 августа 1764 года Екатерина II подписала указ, согласно которому помещик Бахметев получал право открыть стекольную фабрику.

В этот день в музее пройдут праздничные мероприятия, посвященные 259-летию стеклоделия. Для посетителей проведут бесплатные экскурсии: «От Бахметевых до наших дней» (в 12:00) и «Монументальное стекло в коллекции музея» (в 14:00).

Кроме того, в 11.00 состоится открытие выставки «Великое достояние ушедшей эпохи» к 110-летию мастера Василия Федоровича Курцаева.