Регбисты команды «Локомотив-Пенза» начали новый сезон с домашней победы

Фото РК «Локомотив-Пенза»

В рамках чемпионата России по регби пензенский «Локомотив» встретился с клубом «Химик» из Дзержинска. В прошлом сезоне хозяева завоевали чемпионство, а гости заняли нижнюю строчку турнирной таблицы.

По информации пресс-службы Минспорта региона, счет открыли подопечные Александра Янюшкина – на 15 минуте попытку положил Франко Нодье, а Сергей Янюшкин забил реализацию – 7:0.

Через 10 минут гости отыгрались. Нодари Самхарадзе положил мяч в зачетку. Реализацию забил Павел Кураев– 7:7.

До перерыва капитан пензенской команды Сергей Янюшкин положил вторую для «Локомотива» попытку – 12:7.

Во втором тайме вновь отличился дуэт Франко Нодье и Сергея Янюшкина, первый положил попытку, а второй был точен в реализации – 19:7.

Вскоре игрок «Химика» Павел Кураев забил штрафной – 19:10.

Еще через 10 минут попытку положил Тамерлан Хубаев, увеличив преимущество «Локомотива» – 24:10.

На 74 минуте в составе пензенской команды отличился Виталий Тихонович, он положил попытку, а Андрей Янюшкин забил реализацию – 31:10.

Через несколько минут Павел Кураев штрафным ударом вновь добавил 3 очка в актив своей команды – 31:13. С таким счетом и завершилась игра.

Следующий матч пензенская команда проведёт 6 августа в столице против клуба «Слава».