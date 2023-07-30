В Приволжье в результате непогоды погибли девять человек

Опасные метеорологические явления были зафиксированы в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областях, рассказали в МЧС.

Без света остались 99,5 тыс. человек. Ветер повредил кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалено 550 деревьев. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 специалистов и 180 единиц техники, отмечает сетевое издание govoritmoskva.ru

Согласно прогнозу Гидрометцентра, циклон продолжит оказывать воздействие на вышеназванные регионы. Там ожидается сильный дождь и порывы ветра до 28 м/с. Спасатели настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на природу, выхода на воду, избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями.