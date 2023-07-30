В канун Дня Военно-Морского флота состоялась встреча военнослужащих с ветеранами ВМФ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Митинг открылся с соблюдением морских традиций: выносом Андреевского флага и исполнением гимна Российской Федерации.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, с приветственным словом выступили представители ветеранских организаций Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов.

Руководитель Совета ветеранов Черноморского флота, капитан 1 ранга А.Л. Егоров рассказал о выдающемся русском флотоводце Федоре Ушакове.

От ветеранов Пензенской области собравшихся поздравил В.С. Чепурнов, офицер запаса, председатель Комиссии по связям с общественностью Совета ветеранов Октябрьского района Пензы, член Пензенского землячества в Москве, и его супруга С.А. Чепурнова, заслуженные работники культуры РФ, ветераны труда РФ.

Организатор встречи, старший матрос Б.А. Бочаров провел награждение военнослужащих, ветеранов и артистов высокими общественными наградами. За долг, честь, веру, любовь к Отечеству памятным знаком ордена «Федор Федорович Ушаков» был отмечен В.С. Чепурнов.

В заключение праздничного мероприятия прошло выступление артистов.