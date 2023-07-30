Лишением свободы может закончиться для девушки романтическое знакомство с пензенцем

Неожиданно спектакль начался даже до входа в здание театра.

Перейдя по ссылке, мужчина ввел данные банковской карты и код из смс-сообщения, но оплата не прошла.

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области приводит подробности дальнейшего развития сюжета. После нескольких попыток пензенец обнаружил, что со счета его банковской карты произошло списание более 90 тысяч рублей.

А новая знакомая перестала выходить на связь.

Мужчина обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.