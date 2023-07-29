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НовостиСпорт29 июля 2023 16:32

В Пензе стартовал чемпионат области по пляжному волейболу

Турнир проходит на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В состязаниях принимают участие более 100 спортсменов. Сегодня состоялись отборочные ргы, завтра участники сойдутся в полуфинале и финале.

Перед стартом к присутствующим обратилась заместитель министра физической культуры и спорта региона Мария Юрина:

- В этом году мы отмечаем важную дату - 100-летие отечественного волейбола. Этот вид спорта успешно развивается и в Сурском крае. Уверена, что в будущем волейбол станет еще популярнее и к числу его поклонников добавятся больше активных, талантливых спортсменов, - сказала она.

В рамках церемонии открытия соревнований награды получили люди, благодаря которым данный вид спорта существует в Пензенской области.