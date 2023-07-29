По факту гибели подростка на водоеме в Пензенской области возбудили уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели в Бессоновском районе несовершеннолетнего.
Как мы уже сообщали ранее, юноша пришел на побережье с друзьями. В какой-то момент подросток решил скатиться в воду с надувной горки. Однако после этого он не смог выплыть и погиб.
В настоящее время сотрудники межрайонного отдела устанавливают все обстоятельства случившегося. С целью установления точной причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.