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НовостиПроисшествия29 июля 2023 11:17

По факту гибели подростка на водоеме в Пензенской области возбудили уголовное дело

16-летний юноша утонул в пруду, расположенном в окрестностях села Кроптово, после того, как скатился с горки в воду
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели в Бессоновском районе несовершеннолетнего.

Как мы уже сообщали ранее, юноша пришел на побережье с друзьями. В какой-то момент подросток решил скатиться в воду с надувной горки. Однако после этого он не смог выплыть и погиб.

В настоящее время сотрудники межрайонного отдела устанавливают все обстоятельства случившегося. С целью установления точной причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.