По факту гибели подростка на водоеме в Пензенской области возбудили уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели в Бессоновском районе несовершеннолетнего.

Как мы уже сообщали ранее, юноша пришел на побережье с друзьями. В какой-то момент подросток решил скатиться в воду с надувной горки. Однако после этого он не смог выплыть и погиб.

В настоящее время сотрудники межрайонного отдела устанавливают все обстоятельства случившегося. С целью установления точной причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.