В пензенском зоопарке установили разбрызгиватель в вольере страусов

Сотрудники пензенского зоопарка продолжают делать жизнь своих подопечных лучше. Помимо разнообразного питания и многочисленных игрушек, животным также обеспечивают комфорт и удобства.

На этой неделе в регион снова вернулась жара, из-за чего многие из питомцев зоопарка начали страдать от высокой температуры. И если в вольерах любителей покупаться имеются ванны и водоемы побольше, то с другими животными к данному вопросу пришлось подойти творчески.

В частности, на территории, где обитают страусы, был установлен разбрызгиватель. Птицы уже по достоинству оценили новый элемент вольера, приобретя привычку замирать под «дождиком» на несколько минут во время прогулок.