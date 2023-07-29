Делегация Мордовии почтила память уроженцев республики, погибших при обороне Ленинграда

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Церемония состоялась с участием представителей Фонда поддержки и развития мордовской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Шумбрат». Цветы были возложены от Главы Мордовии и жителей республики.

Мемориальный знак установлен на Невском пятачке, где находится Интернациональная аллея Славы.

В боях за Ленинград участвовали десятки тысяч уроженцев Мордовии. Шестеро из них получили звание Героя Советского Союза. Многие награждены боевыми наградами. Вечная память героям! Светлая память сынам Отечества!