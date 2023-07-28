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НовостиОбщество28 июля 2023 15:37

Вадима Супикова поблагодарили за организацию поездки к святым местам

В адрес председателя Законодательного Собрания Пензенской области поступили благодарственные письма от активистов Совета ветеранов Железнодорожного района, женсовета Октябрьского района и артистов двух коллективов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Ветераны и артисты выражают признательность парламентарию за помощь в организации поездки к святым местам в селе Соловцовка Пензенской области.

«На приеме мы попросили автобус, чтобы можно было посетить святой источник и Троице-Сергиевский храм. Благодаря Вам 50 человек смогли не только получить благословение батюшки, но и поприсутствовать при крещении, а также посетить значимые места», – отметила руководитель хора «Рябинушка» Нина Мухина.

В Соловцовке верующие помолились за Божественной литургией и приложились к святым мощам молитвенника и заступника земли Пензенской Иоанна Оленевского, услышали удивительные истории о чудесах старца. Кроме того, участники поездки посетили келью святого, в которой он провел последние дни земной жизни, а также источник, где желающие смогли набрать целебной воды.