Вадима Супикова поблагодарили за организацию поездки к святым местам

Ветераны и артисты выражают признательность парламентарию за помощь в организации поездки к святым местам в селе Соловцовка Пензенской области.

«На приеме мы попросили автобус, чтобы можно было посетить святой источник и Троице-Сергиевский храм. Благодаря Вам 50 человек смогли не только получить благословение батюшки, но и поприсутствовать при крещении, а также посетить значимые места», – отметила руководитель хора «Рябинушка» Нина Мухина.

В Соловцовке верующие помолились за Божественной литургией и приложились к святым мощам молитвенника и заступника земли Пензенской Иоанна Оленевского, услышали удивительные истории о чудесах старца. Кроме того, участники поездки посетили келью святого, в которой он провел последние дни земной жизни, а также источник, где желающие смогли набрать целебной воды.