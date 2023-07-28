В Бессоновском районе подросток погиб, скатившись с горки в пруд

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, ЧП произошло сегодня в окрестностях пруда возле села Кроптово в Бессоновском районе Пензенской области

Компания молодых людей отдыхала на побережье. Несмотря на то, что эта территория не является оборудованным местом отдыха, здесь была установлена горка. В какой-то момент 16-летний юноша решил скатиться с нее, но не сумел всплыть после того, как скрылся под водой.

Обстоятельства случившегося выясняются.