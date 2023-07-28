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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:50

В Мордовии уголовная ответственность грозит мужчине, укравшему корабельную рынду

О хищении имущества в полицию сообщили представители клуба ветеранов военно-морского флота
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РФ по РМ

Фото: Пресс-служба МВД РФ по РМ

Как уточнила пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, в ночное время из строения, где хранилась различная атрибутика, были похищены шуруповерт, несколько самоваров, а также корабельный колокол, с ударов в который участники клуба традиционно начинали свои встречи.

В результате проводимых мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений местный житель.

По словам мужчины, в ночное время с помощью отвертки он открыл замок. Похитив имущество, он закопал его во дворе своего дома, чтобы реализовать, спустя некоторое время.

В настоящий момент корабельная рында возвращена заявителям. Расследование уголовного дела продолжается.