В Пензе жители домов нескольких улиц Заводского района на сутки останутся без холодной воды

Фото: Мария Ленц

Как поясняет пресс-служба администрации города, в квадрате улиц Гагарина/Шмидта/Крупской/9 Января ООО СЗ «Новелла-1» ведет строительство многоквартирных жилых домов.

Подачу ресурса планируется ограничить в связи с проведением работ по технологическому присоединению к магистральному трубопроводу холодного водоснабжения.

Речь идет об улицах Шмидта, 2, 4, 9-Января, 4, 6, 10/17, Гагарина, 7,9,11(а,б,в), Ленина, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 11, 12, 14, 14б, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28.

Также понижение давления в сети водоснабжения будет заметно в домах по улицам Ленина, Лазо, ИТР, Заводское шоссе и на Крупской.

По информации ООО «Горводоканал», отключение холодного водоснабжения будет выполнено с 8.00 8 августа до 8.00 9 августа.