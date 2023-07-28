В Пензенской области задержан мужчина, покушавшийся на убийство сожителя падчерицы

Конфликт возник 14 июля после отказа потерпевшего помочь разобрать в доме печь

Выяснить отношения нетрезвый подозреваемый решил, встретив вечером сожителя падчерицы на улице.

Как отмечает пресс-служба СК региона, в завязавшейся драке злоумышленник с целью причинения смерти нанес оппоненту два удара имевшимся при себе ножом в область ноги и груди.

24-летний пострадавший был госпитализирован, ему оказана квалифицированная медпомощь, в результате чего его жизнь удалось спасти.

Городищенском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области в отношении 30-летнего жителя рабочего поселка Чаадаевка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершении преступления и закрепление доказательственной базы.

Фото: Пресс-служба регионального СК