В Мордовии родственники пытались спасти тонувшего нетрезвого пловца

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По факту гибели 65-летнего мужчины следователи проводят проверку.

Пресс-служба СК региона приводит ее предварительные результаты.

Днем 26 июля нетрезвый мужчина пошел купаться в водоем, расположенный возле населенного пункта Андреевка.

Отплыв от берега, он стал тонуть. Это заметили находившиеся неподалеку родственники и пытались его спасти. Однако, когда пловца извлекли из воды, признаков жизни он не подавал.

Следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление по республике призывает отдыхающих соблюдать меры безопасности при нахождении на водных объектах!