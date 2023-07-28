В Мордовии родственники пытались спасти тонувшего нетрезвого пловца

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
По факту гибели 65-летнего мужчины следователи проводят проверку.
Пресс-служба СК региона приводит ее предварительные результаты.
Днем 26 июля нетрезвый мужчина пошел купаться в водоем, расположенный возле населенного пункта Андреевка.
Отплыв от берега, он стал тонуть. Это заметили находившиеся неподалеку родственники и пытались его спасти. Однако, когда пловца извлекли из воды, признаков жизни он не подавал.
Следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление по республике призывает отдыхающих соблюдать меры безопасности при нахождении на водных объектах!