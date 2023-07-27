Депутат Владимир Вдонин провел прием граждан в Наровчатском районе

К парламентарию обратился руководитель комплексного центра социального обслуживания населения с просьбой оказать содействие в подготовке детей к новому учебному году многодетным и социально незащищенным семьям, а также семьям участников СВО.

Глава администрации Наровчатского сельсовета попросил помочь в решении вопроса по реализации проекта развития сельских территорий. Кроме того, руководитель районной газеты обратилась с просьбой поддержать пенсионеров и оформить для них подписку на периодическое издание.

Все поступившие в ходе приема обращения были взяты депутатом на личный контроль. В завершение встречи Владимиру Вдонину был вручен диплом «Меценат года с. Наровчат».