В Пензенской области перед судом предстанут восемь мошенников из Самары

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Пресс-служба УМВД региона привела подробности мошеннической схемы.

В марте 2022 года специально для обмана пенсионеров гастролеры приехали в Пензу, где арендовали жильё. Разделившись на группы, они стали обходить квартиры, представляясь работниками коммунальной службы.

Под предлогом проверки злоумышленники осматривали счётчики водоснабжения, а затем сообщали пожилым собственникам жилья о несуществующих неисправностях, и настоятельно рекомендовали именно через них заменить устройство.

При этом, как выяснили стражи правопорядка, цена за оказываемую услугу была необоснованно завышена. По местам проживания злоумышленников в Самаре их задержали сотрудники УМВД России по Пензенской области в ходе служебной командировки в 2022 году.

Обвиняемые дали признательные показания и возместили часть ущерба потерпевшим. В настоящее время уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ направлено в прокуратуру, после чего фигуранты отправятся на скамью подсудимых.