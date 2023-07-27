Жителям Заводского района Пензы пообещали сохранить рынок и баню на улице Циолковского

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В общении с горожанами, осуществляющими торговлю на площадке по улице Циолковского, 23, представители власти рассказали, что в связи с изменениями в земельном законодательстве планируется расторгнуть договор с прежним арендатором участка, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

На этом же месте будет организовываться муниципальная ярмарка.

Оператором выступит МУП «Городской центр торговли и услуг г. Пензы. Предприятие эксплуатирует несколько ярмарок на территории города, оно будет отвечать за содержание и уборку торговой площадки на улице Циолковского», – пояснила Юлия Ляпина.

Пензенцам сообщили, что будут сохранены льготы для граждан пожилого возраста, осуществляющих продажу продуктов, выращенных на своих приусадебных или дачных участках.

«Понимаем социальную значимость объекта. Планируем, что площадка станет более комфортной. Дизайн ярмарочного пространства сейчас разрабатывается. Он будет утвержден городским управлением архитектуры. Торговые конструкции обновят, территорию благоустроят», – добавил Артем Садовов.

Также была опровергнута недостоверная информация о планах по закрытию муниципальной бани на улице Циолковского.

«Такое решение администрацией не принималось. Баня работает и продолжит функционировать».