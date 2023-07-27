Разбитая колонна военной техники ВСУ Фото: Александр Коц (архив «КП»)

Медленные темпы там назвали нежеланием подвергать излишней опасности личный состав армии и технику.

«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, американцами и другими сторонами в течение зимы», - фрагмент интервью Daily Telegraph замглавы британского военного ведомства Джеймса Хиппи приводит сетевое издание govoritmoskva.ru

Он также добавил, что Москва была и остаётся сильным противником, в противодействии которому недопустимо действовать необдуманно.

26 июня Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщил, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. По данным издания, альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.