Врач-гериатр пояснил пензенцам, как качественная вода помогает сохранить когнитивные функции

От того, насколько качественную воду мы употребляем, зависит скорость реакции, способность запоминать и анализировать. Стоит ли напоминать, что мозг отвечает за такие жизненно-важные функции, как дыхание, кровообращение, движение – словом, все, что поддерживает жизнь в теле человека.

Жажда – стрессовая ситуация для мозга. Поэтому крайне важно соблюдать питьевой режим. Медики советуют пить часто и небольшими порциями. Лучше делать это регулярно и еще до того, как жажда будет ощущаться во всей своей полноте.

С возрастом эта задача соблюдения питьевого режима становится еще более актуальной.

«Самое тяжелое последствие старости - это возрастные изменения головного мозга. Вместе с ними нарушаются психические и когнитивные функции человека. Уже в 35-40 лет начинается интенсивная гибель нейронов. К 70 годам масса мозга из-за гибели клеток заметно уменьшается. Эти изменения приводят к возрастному ухудшению памяти, способности управлять движениями тела, эмоциональным нарушениям», - пояснила пензенский врач-гериатр Ольга Мусаилова.

«Соблюдайте принципы здорового питания. Чем меньше калорий потребляет человек, тем меньшему окислению подвержены нейроны его мозга. Нельзя забывать выпивать не меньше полутора литров воды в сутки», - рекомендует врач.

Пензенцам доступна артезианская вода «Ключ здоровья». Она недорогая и находится в шаговой доступности от жилых кварталов. Приобрести ее можно в киосках «Ключ здоровья» либо через сервис электронной доставки «Торнадо».