В Мордовии суд конфисковал в пользу государства автомобиль пьяного водителя

Как уточняет пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, 5 мая текущего года осужденный, управлявший автомобилем «ВАЗ-21103», на улице Рабочая в селе Старое Шайгово был остановлен сотрудниками ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии опьянения.

Ранее он привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Приговором суда фигурант осужден к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Суд также постановил конфисковать автомобиль осужденного в собственность государства.