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НовостиСпорт27 июля 2023 6:38

Артем Здунов встретился с представителями Федерации тяжелой атлетики России

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов поблагодарил Главу Мордовии за отличную организацию важного турнира
Виктор ВИКТОРОВ

В Саранске с 24 по 31 июля проходит Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок (15-23 года), в нем участвуют больше 350 спортсменов из 54 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, а также из Беларуси, отмечает пресс-служба Главы Республики.

Мордовию представляют атлеты комплексной спортшколы олимпийского резерва.

Участники встречи наметили планы по проведению в республике и других состязаний - спортивная инфраструктура региона позволяет принимать турниры самого высокого уровня.