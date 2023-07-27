Артем Здунов встретился с представителями Федерации тяжелой атлетики России

В Саранске с 24 по 31 июля проходит Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок (15-23 года), в нем участвуют больше 350 спортсменов из 54 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, а также из Беларуси, отмечает пресс-служба Главы Республики.

Мордовию представляют атлеты комплексной спортшколы олимпийского резерва.

Участники встречи наметили планы по проведению в республике и других состязаний - спортивная инфраструктура региона позволяет принимать турниры самого высокого уровня.