В Лермонтовской библиотеке в Пензе открыли выставку, посвященную Льву Толстому

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Открытие выставки «Несравненный художник жизни», посвящённой 195-летию со дня рождения великого писателя Л. Н. Толстого, состоялось 26 июля.

Книги для экспозиции предоставлены Тульской областной библиотекой в рамках совместного проекта «Передвижные выставки», отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Среди экспонатов книги о жизни и творчестве великого писателя, изданные в Тульской области, родине Толстого, в последнее десятилетие.

Среди них особый интерес посетителей к книге, написанной внуком Льва Николаевича – Сергеем Михайловичем Толстым о представителях славного в истории России рода Толстых. Участники открытия выставки услышали рассказ о нелёгкой судьбе русского гения, а также посмотрели отрывки из фильмов, созданных по бессмертным произведениям Льва Николаевича. Выставка будет экспонироваться в Лермонтовке до конца сентября 2023 года.