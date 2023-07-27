В Пензе сегодня пройдут мероприятия, посвященные памяти детей-жертв войны в Донбассе

Ее назвали «Горловская Мадонна». В тот день – в «Донецкое кровавое воскресенье» - погибли 22 мирных жителя, из них четверо - дети.

Указом главы ДНР Дениса Пушилина в 2022 году в республике была установлена памятная дата – 27 июля – День памяти детей-жертв войны в Донбассе.

Регионы нашей страны помнят о боли жителей Донецкой Народной Республики и присоединяются к акции в память о детях, чьи жизни были несправедливо украдены войной.

По информации пресс-службы администрации Пензы, сегодня Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского и Детский парк приглашают жителей и гостей Пензы посетить тематические мероприятия.

Детский парк в 11.00 представит концертную программу «Ангелы из города роз».

Парк Белинского в 16.00 организует концерт «Под небом одним».

В зоне отдыха будет представлена выставка рисунков детей «Посвящение ангелам – дети рисуют мир».

Всего вследствие военной агрессии Украины на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года погибло 172 ребенка, из них с начала специальной военной операции – 68. Более 500 – ранены.

Пензенцы разделяют боль и гнев жителей Донбасса