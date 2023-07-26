В Рузаевке полицейские установили подозреваемого в краже смартфона 9-летней девочки

Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Как отмечает пресс-служба МВД РФ по РМ, по словам потерпевших, в день пропажи телефона школьница находилась на улице Менделеева. В какой-то момент девочка побежала в магазин, оставив на лавке сумку со смартфоном. Вернувшись, она обнаружила, что телефон пропал.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что к краже причастен неизвестный мужчина. Проходя мимо скамейки, он увидел забытые вещи. Открыв сумку, злоумышленник забрал из нее смартфон, после чего покинул место преступления.

Полицейские установили личность подозреваемого. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Мобильный телефон изъят. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.