В Кузнецке осужден убийца сожителя дочери

Фото: Пресс-служба регионального СК

По информации пресс-службы регионального СК, 16 января 2023 года подсудимый вместе с дочерью и ее сожителем распивал спиртное в квартире по месту жительства в городе Кузнецк. Когда между сожителями произошел конфликт, мужчина сделал им по этому поводу замечание, ушел в комнату и заснул. Проснулся от того, что сожитель дочери схватил его за горло.

В ходе борьбы злоумышленник схватил нож, лежащий на полу, и нанес им не менее восьми ударов в область шеи и по голове потерпевшего.

После причинения телесных повреждений мужчина вновь лег спать. Утром следующего дня, мужчина попросил дочь вызвать полицию.

Cмерть 38-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения шеи.

Как было установлено в ходе следствия, дочь подсудимого во время конфликта отца с сожителем тоже нанесла жертве не менее трех ударов ножом в область спины и по телу, причинив потерпевшему легкий вред здоровью.

Продолжение конфликта со смертельным исходом она не видела, так как уснула.

Кроме того, 30-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в жилище, трижды нарушила ограничения, установленные судом в рамках административного надзора, совершая административные правонарушения.

Собранные следователями Кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летнему жителю города Кузнецка за убийство и его дочери - за совершение трех эпизодов несоблюдения административных ограничений, установленных судом, сопряженных с совершением административных правонарушений (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ), и умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия ( п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Приговором суда кузнечанину назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его дочери – в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.