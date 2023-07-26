В Пензе изменится движение общественного транспорта из-за перекрытия улицы Сурской

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Мы уже сообщали о временном запрете движения транспорта по улице Сурской в Пензе в связи с проведением ремонтных работ.

По этой же причине - проведение дорожных работ на участке от улицы Восточной до улицы Луначарского - с 07.00 часов 27 июля вносятся временные изменения в движение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, движение автобусов малого и большого классов маршрутов №№5, 13, 49, 59, 68, 70, 75, 89 с улицы Луначарского будет направлено по улицам Каракозова, Огородной, Восточной, Рабочей и далее по маршрутам в обоих направлениях. Планируемый срок окончания работ 23.00 часа 27 июля.