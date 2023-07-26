Пожилая жительница Саранска ушла из дома в неизвестном направлении

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Накануне пенсионерка вышла прогуляться во двор своего дома на улице Люксембург. Около четырех часов вечера женщина ушла в неизвестном направлении.

Валентине Степановне на вид около 80 лет. Она среднего роста, худощавая, у нее седые волосы до плеч и голубые глаза.

Пенсионерка была одета в черно-белую флисовую кофту с рисунком в виде звезд, платье, темные колготки, тапочки.

Если вы видели эту женщину, сообщите об этом по телефонам 8(8342) 29-90-39, 29-90-23, 89997781881 или 102 (02).