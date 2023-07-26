Пензенская область готовится принять гвардейцев ПФО

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области.

1 августа 2023 года состоится открытие сборов, которые традиционно пройдут на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулева.

Здесь соберутся ребята из всех регионов ПФО, Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Среди участников лагеря – учащиеся 9-10-х классов общеобразовательных учреждений, кадетских школ и других типов образовательных учреждений, а также воспитанники военно-патриотических клубов и объединений.

17 дней юные гвардейцы проведут в ритме настоящих армейских будней: жизнь в казармах, усвоение знаний по основным военным дисциплинам, знакомство с современными системами вооружения и боевой техникой, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Юноши поучаствуют в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, стрельбе и других дисциплинах.

Для ребят подготовлена интересная культурно-познавательная программа, в ходе которой они познакомятся с историей и знаковыми местами Пензенской области. Военно-патриотический проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года по инициативе и под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко стоял у истоков «Гвардейца». Изначально сборы проводились на территории Нижегородской и Пензенской областей.

С 2022 года полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым было принято решение доверить проведение общественно значимого проекта «Гвардеец» Пензенской области.