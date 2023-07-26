В Мордовии жителя села Куликово подозревают в угоне автомобиля «Урал»

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

О совершенном преступлении в полицию сообщил владелец «Урала-4320». По словам индивидуального предпринимателя, личный грузовой автомобиль был похищен с территории пилорамы.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Автомобиль в технически исправном состоянии был обнаружен в Рязанской области.

Как было установлено в дальнейшем, проходя мимо пилорамы, подозреваемый заметил грузовой автомобиль, дверь которого была не заперта, а ключи находились в замке зажигания.

Мужчина решил угнать его, чтобы доехать до города Сасово, где он пересел на электричку, на которой отправился в Москву. По пути злоумышленник забрал из бардачка и выкинул документы на машину. В последующем он вернулся в Мордовию, где был задержан сотрудниками полиции.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину он признал полностью.