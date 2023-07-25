В Мордовии осужден мужчина, выстреливший в ногу знакомого из переделанного пистолета Макарова

Фото: Пресс-служба МВД РФ по РМ

Магия от пусть и переделанного ПМ будоражила сознание незаконного владельца оружия.

16 февраля нетрезвый он засобирался в гости к знакомому – нацепил кобуру, положил в нее пистолет.

В гостях во время ссоры с одним из приятелей хозяина дома обвиняемый выстрелил в ногу обидчика из пистолета травматическим патроном, после чего спрятал оружие в ящик под раковиной.

В последующем пистолет, боеприпасы и две банки с взрывчатым веществом были изъяты сотрудниками полиции.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в ходе предварительного расследовании было установлено, что в 2001 году обвиняемый после смерти отца, забрал себе принадлежавшие ему ранее восемь патронов, затвор, изготовленный промышленным способом и относящийся к основной части винтовки образца 1891-1930 гг., а также бездымный порох массой 500 граммов, которые стал хранить у себя в квартире и гараже по 2023 год.

Кроме того, в 2009 году, фигурант получил в подарок от своего знакомого, который скончался в 2010 году, девять пистолетных патронов калибра 9х18 мм и пистолет, изготовленный из сигнального охолощенного пистолета Макарова.

Собранные Следственным отделом ОП № 4 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора 62-летнему мужчине, признанному виновным в незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», взрывчатых веществ, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.